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Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве

Танцоры из Бурятии выступили на международном турнире в Москве
Общество,  Фото:Союз танцевального спорта РБ
Всего в турнире приняли участие свыше 10 тысяч танцевальных пар

Спортсмены из Бурятии выступили на одном из крупнейших соревнований по танцевальному спорту – Russian Open DanceSport Championships (ROC). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Союзе танцевального спорта Бурятии.

Соревнования прошли с 14 по 22 октября в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве. В этом году спортивная программа открытого чемпионата России включила в себя международные соревнования по танцевальному спорту, всероссийские соревнования по танцевальному спорту, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийские физкультурные мероприятия (соревнования по классам мастерства, соревнования среди сеньоров, Американ Смус).

Центральным событием ROC стал четвёртый этап профессиональных спортивных соревнований по танцевальному спорту «Кубок сильнейших» в европейской и латиноамериканской программах, «Кубок сильнейших команд» и «Кубок сильнейших юниоров».

В течение девяти дней на четырёх спортивных площадках одновременно проходили сначала отборочные, а далее полуфинальные и финальные туры соревнований.

Спортсмены улан-удэнского танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» приняли участие в этих высокорейтинговых соревнованиях в категориях «Взрослые», «Молодёжь» и «Юниоры-2». Четыре танцевальных дуэта показали достойные результаты.

Семён Грешилов и Алёна Пашкова (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) стали полуфиналистами в категории «Юниоры, Д класс».

Ещё одна юниорская пара Эрдэм Дымбрылов и Яна Красовская (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) смогли выйти в 1/4 финала в латиноамериканской программе группы «Юниоры, С класс»

Танцевальный дуэт Руслан Кузнецов – Александра Инкижинова (тренеры Николай Овчинников и Алексей Трифонов) остановились в шаге от полуфинала группы «Молодёжь, В класс» в европейской программе и стали четвертьфиналистами из 139 танцевальных пар. По итогам турнира пара выполнила норматив «А класса» мастерства.

Самые опытные спортсмены категории «Взрослые» Евгений Харахинов и Алёна Малина (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) всего два месяца тренируются в паре. Они сумели также выйти в 1/4 финала, начиная с 1/32 отборочного тура латиноамериканской программы. Евгений в очередной раз подтвердил А класс, Алёна выполнила норматив «А класса» мастерства по европейской программе и набрала заветные очки на S класс по латиноамериканской программе.

Всего в турнире приняли участие свыше 10 тысяч танцевальных пар из 73 регионов России, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. Оценивали спортсменов высококвалифицированные и требовательные судейские бригады из 51 региона России и шести других стран.


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