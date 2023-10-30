В республике переменная облачность
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по Прибайкалью возможен слабый снег.
Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура по Прибайкалью и югу при облачности -1,-6, днём 0,+5, местами -4,-9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём ожидается +1,+3.
В Улан-Удэ сегодня похолодает до +1
Общество, Фото:
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