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Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Супертёплый октябрь. На улицах всё ещё можно увидеть зелёные листья и траву. В парке у Мемориала Победы настоящая золотая осень

На фасаде гостиницы «Бурятия» появился мурал «Мелодия родной земли». Команда GraffitiRussia создала его по эскизам художника Зорикто Доржиева. На Гагарина рядом с «Юбилейным» сносят последние бараки. На Пятом открылся «Новый Стимул». На месте старого обещают автостоянку. На рыночных развалах у автовокзала царство камуфляжа. Сигареты поштучно — милый ностальгический привет из 90-х.

- Интересно побродить по старому городу, по улочкам с «деревяшками», уготовленными под снос. По сути, это прощание с Верхнеудинском. Ведь скоро от подлинно исторического здесь мало что останется. Вот ворота на Свердлова отреставрировали, но смотрятся они непривычно стерильно, как пластиковые. Без патины времени всё не то. Но - перфекционизм рулит, и пластмассовый мир победит. Без вариантов, — размышляет фотограф Сергей Тарасенко.


Другие снимки – в нашем разделе «История Улан-Удэ в фотографиях» 

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