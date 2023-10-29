Электричество вернули к полуночи
В Улан-Удэ произошло запланированное отключение электричества. Около 18 часов 28 октября электроэнергию отключили в частном секторе: ул. Заовражная, № 6 - 89, ул. Чертенкова, № 119 - 151, ул. Шахтовая, № 1 - 30, ул. Тагильская, № 1 - 43, ул. Водопадная, № 3-43, ул. Кутузова, № 1-29, ул. Майская, № 1 - 24, ул. Нарвская, № 4-16, ул. Циолковского, № 34-53, ул. Д. Бедного, № 1-22, ул. Минина.
Сделано это было для проведения неотложных работ на воздушной линии электропередачи.
Работы планировалось завершить к 21 часу, однако в итоге они были продлены. Завершили всё в 23:47. Как сообщается в оперативной сводке по городу, время отключения составило 6 часов.
В Улан-Удэ жители частного сектора оставались без света 6 часов
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