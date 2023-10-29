В Улан-Удэ провели мощный ритуал огненного очищения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из дацана на Верхней Берёзовке



28 октября ламы Дуйнхор дугана Улан-Удэнского дацана (что на Верхней Берёзовке) провели завершающий в этом году большой молебен Жинсрэг — огненное подношение божеству Ямантаке.



Жинсрэг считается одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, устранения проблем, порчи, сглаза и всего плохого.



«Особенно помогает тем , кто болеет болезням, вызванными злыми духами. Многие болезни могут не поддаваться лечению, это может быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами. Этот обряд подавляет всё негативное и плохое, связанное с человеческим фактором и злыми духами», - поясняют в Буддийской Традиционной Сангхе России.



Также буддисты верят, что обряд способствует хорошей учёбе студентам и школьникам и всем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. Считается, что подношение огнём поможет также «избежать внезапной смерти и встречи с хозяином смерти».



Перед проведением ритуала ламы подготовили девять видов подношений: тростниковые палочки (подносятся для достижения великолепия, могущества), топлёное масло (для процветания дел, материального и семейного благополучия), семена кунжута (для очищения кармы от реакций за неблагие дела), колосья проса (для удлинения жизни), рис (для устранения преград к накоплению благих заслуг), овёс (для достижения богатства и материального благополучия), ячмень (для ускорения важных дел и замыслов), горох (для физической силы, здоровья), пшеница (для устранения разнообразных болезней).



Также в этот день ламы помолились за здравие военнослужащих и скорейшее их возвращение домой живыми и здоровыми.





