На перевалах гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. На перевалах местами гололедица. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём 0,+5, местами -4,-9.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём 0,+2.
В Бурятии местами небольшой снег
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