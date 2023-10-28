Вышел первый велогид по Улан-Удэ

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Вышел первый путеводитель по Улан-Удэ для велосипедистов. Его авторами стала федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим». Для этого они обследовали 200 км лесных и полевых дорог и выбрали самые безопасные маршруты, по которым легко могут проехать неподготовленные велосипедисты и семьи с детьми.Помимо маршрутов, любители велопрогулок найдут в нём полезную информацию о снаряжении и экипировке, правилах дорожного движения для велосипедистов, описания велопутешествий.- Мы задались целью — собрать в единый справочник главные веломаршруты Республики Бурятии. Начали с малого — локальных маршрутов. Это короткие местные веломаршруты, ведущие к одной или нескольким достопримечательностям. Велосипедных маршрутов в Улан-Удэ и за её пределами множество, но мы выбрали самые проверенные локации, — рассказала вице-президент федерации «Байкальский экстрим», руководитель проекта «Вело Улан-Удэ» Оксана Климова.Велогид по Улан-Уде можно получить бесплатно, приняв участие в веломероприятиях «Байкальского экстрима» или скачав на сайте федерации.