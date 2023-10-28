28 октября

27 октября

Популярное

Вышел первый велогид по Улан-Удэ

Вышел первый велогид по Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Разработчики выбрали самые проверенные локации

Вышел первый путеводитель по Улан-Удэ для велосипедистов. Его авторами стала федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим». Для этого они обследовали 200 км лесных и полевых дорог и выбрали самые безопасные маршруты, по которым легко могут проехать неподготовленные велосипедисты и семьи с детьми.

Помимо маршрутов, любители велопрогулок найдут в нём полезную информацию о снаряжении и экипировке, правилах дорожного движения для велосипедистов, описания велопутешествий.

- Мы задались целью — собрать в единый справочник главные веломаршруты Республики Бурятии. Начали с малого — локальных маршрутов. Это короткие местные веломаршруты, ведущие к одной или нескольким достопримечательностям. Велосипедных маршрутов в Улан-Удэ и за её пределами множество, но мы выбрали самые проверенные локации, — рассказала вице-президент федерации «Байкальский экстрим», руководитель проекта «Вело Улан-Удэ» Оксана Климова.

Велогид по Улан-Уде можно получить бесплатно, приняв участие в веломероприятиях «Байкальского экстрима» или скачав на сайте федерации.

Возрастное ограничение 0+ 
велосипеды туризм путешествие спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вышел первый велогид по Улан-Удэ
Вышел первый велогид по Улан-Удэ
Общество, 28.10.2023
Разработчики выбрали самые проверенные локации
Водителей Бурятии предупреждают о гололедице на перевалах
Водителей Бурятии предупреждают о гололедице на перевалах
Общество, 28.10.2023
Октябрь заканчивается морозами и снегом 
В Улан-Удэ субботником завершился месячник чистоты
В Улан-Удэ субботником завершился месячник чистоты
Общество, 28.10.2023
В уборке улиц приняли участие 27 тысяч человек
Было — стало: «Европа» и «Еврозона»
Было — стало: «Европа» и «Еврозона»
Общество, 28.10.2023
«Европа» круто поменяла облик центра Улан-Удэ
В Улан-Удэ проходит турнир по борьбе памяти Юрия Власко
В Улан-Удэ проходит турнир по борьбе памяти Юрия Власко
Общество, 28.10.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований  
В республике отметили День бурятского языка
В республике отметили День бурятского языка
Общество, 28.10.2023
Финансирование на поддержку и развитие бурятского языка увеличили до 90 млн
В Монголии будет расти бурятская сосна
В Монголии будет расти бурятская сосна
Общество, 28.10.2023
В соседнюю страну отправили два миллиона семян
В Бурятии родителей школьников возмутили сосиски в тесте
В Бурятии родителей школьников возмутили сосиски в тесте
Общество, 28.10.2023
Сельчане заявили, что детям дают их на второе
В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника
В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника
Общество, 28.10.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек
В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек
Общество, 28.10.2023
По мосту люди могут добраться до школы и больницы 
В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
Общество, 28.10.2023
Уроки уже прошли для ребят из Улан-Удэ
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
Общество, 28.10.2023
Воздух прогреется до +9 градусов 
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Общество, 27.10.2023
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^