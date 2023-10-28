Октябрь заканчивается морозами и снегом
В Баргузинском и Прибайкальском районах выпал обильный мокрый снег. Водителей просят воздержаться от поездок по маршруту Баргузин - Улан-Удэ, предупреждают в группе «Баргузин-инфо. 24/7».
В воскресенье, 29 октября, восьми районах Бурятии ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс. На перевалах местами гололедица, предупреждают в Бурятском гидрометцентре.
Морозная погода сохранится в Бурятии минимум до понедельника.
Ночью 29 октября в тылу фронта местами снег. Днём переменная облачность, преимущественно без осадков погода, от -1 до +5.
В понедельник, 30 октября влияние южного циклона, на большей части территории снег, ночью местами сильные снегопады, на перевалах гололедица и накаты. Ожидается восточный ветер, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-6, днём -2,+3, местами по северу -3,-8.
Водителей Бурятии предупреждают о гололедице на перевалах
Общество, Фото:
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