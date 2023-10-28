В Улан-Удэ проходит турнир по борьбе памяти Юрия Власко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований
27 октября в Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров памяти двукратного победителя первенства Европы Юрия Власко.
Власко к своим 20 годам был лидером юниорской сборной России в весовой категории до 97 кг. Занимался под руководством прославленного тренера Фёдора Махутова. В 2015 и 2016 годах побеждал на первенствах Европы.
Все его мечты были связаны со своей спортивной карьерой. Главная цель жизнь Юры была – олимпийская золотая медаль. «Когда я выигрываю, ещё больше влюбляюсь в борьбу. Эти эмоции не передать, наверное. Их больше нигде не найдешь. Только в спорте… Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится. Серьёзно думаю только об этом», - говорил он в одном из последних интервью. Его жизнь трагически оборвалась в 2017 году, когда его убили на берегу Байкала.
Впервые турнир памяти Юрия Власко провели в 2018 году. Инициатором соревнований выступил друг семьи Юрий Никифоров. Турнир вновь состоялся на следующий год, а затем была взята пауза из-за пандемии и других обстоятельствах. В этом году возобновлённый турнир памяти борца проходит в третий раз.
Мама Юры Татьяна Михайловна рассказала, что её сын с детства очень любил участвовать в соревнованиях, проводимых именно в Бурятии.
- Нам приятно находиться в этом зале, потому что здесь особая атмосфера, особый дух борьбы. И на этот ковёр выходил сам Юрий, боролся здесь, побеждал. Мы чувствуем эту атмосферу, чувствуем его присутствие здесь, - поделилась Татьяна Михайловна.
Всего на ковры ФСК вышли 137 спортсменов из Бурятии, Якутии, Тывы, Кемеровской и Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, а также Монголии.
Медали будут разыграны в 10 весовых категориях - 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.
- Юрий был ярким представителям этого замечательного вида спорта. Он, несмотря на свой небольшой спортивный путь, успел завоевать очень серьёзные и знаковые награды. Я уверен, что память о Юрии будет сохраняться ещё многие-многие годы, что этот турнир будет жить. Отдельные слова благодарности идейным вдохновителям турнира за то неравнодушное отношение, благодаря которому этот турнир уже проводится в третий раз, - сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.
По словам организаторов, победители получат 20 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 15 тысяч, за третье – 10 тысяч. Тренеру победителя полагается 10 тысяч рублей. Отдельный денежный приз получит победитель в весовой категории 97 кг, в которой Юрий. Среди зрителей турнира будет разыгран специальный приз от друзей Юрия - Apple Watch.
Близкие Юры особо поблагодарили за организацию соревнования федерацию спортивной борьбы Бурятии и генерального партнёра федерации – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). «Мы видим, что турнир проходит на высоком уровне», - подчеркнула мама Юры Татьяна Михайловна.
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