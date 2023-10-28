В Улан-Удэ субботником завершился месячник чистоты





Здесь установят стелу «Город трудовой доблести». Почётное звание Улан-Удэ присвоил городу президент России Владимир Путин



Здесь будет использован существующий ландшафт, горожане увидят новые элементы – это смотровая площадка

- Большое спасибо каждому, кто принял участие в месячнике! Кто не пожалел своего времени и сил на то, чтобы наш город стал чище. Сегодня мы убирали территорию у Мемориала Победы. В скором времени здесь будет настоящий парк. Благоустройство запланировано на 2024-2025 года. Горожане поддержали, проголосовали за парк Победы. И территорию ждёт заметное преображение, - написал градоначальник.Здесь установят стелу «Город трудовой доблести». Почётное звание Улан-Удэ присвоил городу президент России Владимир ПутинЗдесь будет использован существующий ландшафт, горожане увидят новые элементы – это смотровая площадка «Парящий мост» , пруд и амфитеатр.





Сегодня, 28 октября, общегородским субботником завершился месячник чистоты. Свыше тысячи экологических акций прошло в городе с 23 сентября. Более тысячи организаций приняли участие в уборке – а это 27 тысяч человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.