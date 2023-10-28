В городе в Бурятии почти завершили капремонт дороги









Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проверил ход капитального ремонта дороги в Гусиноозерске.В этом году здесь стартовал капремонт местной дороги Стройплощадка - посёлок Набережный по движению автобусного маршрута 4. Его протяжённость - 1100 метров. На сегодня выполнено более 90% работ. Ввод объекта запланирован в 2024 году.- Подготовьте документы на следующий год, рассмотрим вопрос о ускорении финансирования, чтобы быстрее начать работы и ввести объект раньше намеченного срока, - дал поручение администрации района Евгений Луковников.В рамках капремонта на участке отремонтировано дорожное полотно, устроены тротуары, планируется устройство парильного ограждения, остановочных пунктов, переустройство освещения, дорожных знаков и разметки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.