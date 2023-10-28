В Монголии будет расти бурятская сосна





На прошедшей неделе сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства посетили Монголию с рабочим визитом. Специалисты РАЛХ подготовили для коллег из соседней страны два миллиона семян сосны обыкновенной.Лесники помогают соседней стране в посадках на постоянной основе. Семена, подаренные Монголии, имеют отличное качество, и по заверению сотрудников РАЛХ, будут иметь хорошие всходы.- Мы рады принять участие в данном проекте. Для нас большая честь, что наша бурятская сосна будет расти на территории Монголии. Подарок для коллег, семена сосны обыкновенной собраны в январе 2022 года на территории Бурятия в Кяхтинском лесничестве, у них первый класс всхожести, что говорит об их высоком качестве, - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя агентства – начальник отдел воспроизводства лесов.Благодаря сотрудничеству Бурятии и Монголии лесники оказывают помощь в реализации президентской программы «Миллиард деревьев». Республиканским агентством лесного хозяйства в 2024 году будут предоставлены 5 000 сеянцев сосны обыкновенной, выращенные на территории Бурятии.В мае этого года был высажен лес в честь 100-летия Бурятии в Селенгинском аймаке Монголии. Роща имени главы Бурятии появилась в местности «Сосновая башня». Для этой цели республиканское агентство лесного хозяйства безвозмездно привезло в приграничный район 5,5 тыс. сеянцев сосны c берегов Бакала – из Кикинского лесхоза. Деревья посажены на площади 1 гектар. Специалисты РАЛХ провели осеннюю инвентаризацию посадок.- 5500 сеянцев сосны обыкновенной были высажены на площади в 1га, в мае этого года. Приживаемость молодых сосен на данной территории составляет 85%, - пояснила консультант отдела воспроизводства республиканского агентства лесного хозяйства Наталья Шапаренко.В рамках рабочей командировки была проведена встреча сотрудниками республиканского агентства лесного хозяйства с Б.Батаху бригадным генералом, заместителем по тыловому обеспечению, техники, инженерии и вооружения ГУПО Монголии. На совещании было принято решении о создании «зелёного сада» на пограничной территории между Россией и Монголией. На данный момент идёт подготовка соглашения о взаимодействии, сообщает пресс-служба РАЛХ.