Аэропорт «Байкал» переходит на зимнее расписание полётов

Частота полётов изменится

С 29 октября в России авиакомпании вводят так называемое зимнее расписание полётов, которое будет действовать до последнего воскресенья марта 2024 года. Об этом сообщил «Байкал-Daily» генеральный директор международного аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

Расписание рейсов из столицы Бурятии, по его словам, изменится:

- Московское расписание у S7 Airlines сокращается до двух частот в день. Новосибирск утром остаётся ежедневно. Иркутск у S7 запланировано две частоты в неделю. Плюсом «ИрАэро» до Иркутска три частоты. Но мы рассчитываем на увеличение у S7 Airlines.

По летнему расписанию S7 Airlines летала в Москву три раза в день. Остаётся также вечерний рейс S7 из Улан-Удэ в Новосибирск. До 14 ноября каждый день кроме пятницы, с 14 ноября – кроме понедельника и пятницы.

«Байкал-Daily» сообщал, что монгольская авиакомпания Hunnu Air собирается до нового года открыть полёты из Улан-Удэ на остров Хайнань (КНР).

- Hunnu Air получила разрешение на полеты и от России, и от Китая. Сейчас идёт подготовка к открытию продаж, - сообщил Гармаев.