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В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с

В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 16-21 м/с. Температура днём +3,+9, местами -3,+2.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём его порывы достигнут 16 м/с. Температура днём +3,+5.

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