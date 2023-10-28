Воздух прогреется до +9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 16-21 м/с. Температура днём +3,+9, местами -3,+2.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём его порывы достигнут 16 м/с. Температура днём +3,+5.
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
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