В пригородном селе Бурятии раскрыли, что будет на месте таинственной стройки

Ничего грандиозного там не планируется



Недавно жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй наткнулись на непонятную стройку около торгового центра на улице Леонида Потапова. Они поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что именно так возводят и обратили внимание, что около ТЦ даже нет соответствующего информационного стенда.



Начальник отдела по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры районной администрации Сергей Чистяков изначально заявил, что строительство незаконное. «Разрешительную документацию на него отдел не выдавал», – отметил он и добавил, что во вторник, 24 октября, власти запланировали выезд на объект.



Там провели комиссионное обследование. Выяснилось, что собственник всего лишь проводит работы по планировке территории с обустройством подпорной стенки. «Капитальное строительство на участке не осуществляется», – отмечает «Тарбагатай-инфо.24/7».

