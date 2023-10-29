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В пригородном селе Бурятии раскрыли, что будет на месте таинственной стройки

В пригородном селе Бурятии раскрыли, что будет на месте таинственной стройки
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
Ничего грандиозного там не планируется

Недавно жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй наткнулись на непонятную стройку около торгового центра на улице Леонида Потапова. Они поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что именно так возводят и обратили внимание, что около ТЦ даже нет соответствующего информационного стенда.

Начальник отдела по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры районной администрации Сергей Чистяков изначально заявил, что строительство незаконное. «Разрешительную документацию на него отдел не выдавал», – отметил он и добавил, что во вторник, 24 октября, власти запланировали выезд на объект.

Там провели комиссионное обследование. Выяснилось, что собственник всего лишь проводит работы по планировке территории с обустройством подпорной стенки. «Капитальное строительство на участке не осуществляется», – отмечает «Тарбагатай-инфо.24/7».
строительство

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