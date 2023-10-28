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В Бурятии родителей школьников возмутили сосиски в тесте

В Бурятии родителей школьников возмутили сосиски в тесте
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчане заявили, что детям дают их на второе

Жители Прибайкальского района поинтересовались, кто составляет и утверждает меню в школах. Они уточнили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», могут ли детям давать в качестве второго блюда фастфуд – «в частности, сосиски в тесте или пиццу».

В районном управлении образования пояснили: ежедневное меню составляется на основании десятидневного типового, которое утверждает директор учебного. После его согласовывают с Роспотребнадзором.

- Оно размещается на сайтах общеобразовательных организаций. Сосиски в тесте и пицца относятся к выпечке. Их в столовых предлагают как дополнительное блюдо, – пояснила специалист РУО Наталия Антонова.

Со всеми вопросами по поводу школьного питания прибайкальцам посоветовали обращаться в райадминистрацию или напрямую в РУО. В конце сентября в заиграевском посёлке Онохой потребовали разобраться с меню в СОШ № 1. 

- Это что такое происходит в школьной столовой? Почему наших детей уже какой день кормят полуфабрикатами? Всё это время дают то пельмени, то сосиски, то колбасу. Колбаса вообще должна быть всего раз в неделю, – негодовала мама школьника в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

По её мнению, кормить несовершеннолетних нужно не так.

- Например, первый день – пельмени, второй – тефтели с гречкой, третий – картофельное пюре с рыбной котлетой, четвёртый – лапша и сосиска, а на пятый – обычная котлета и любой гарнир, – добавила сельчанка и попросила принять меры.

В управлении образования Заиграевского района обилие колбасы в рационе объяснили поломкой жарочного шкафа, в котором до недавнего времени готовили те же тефтели и котлеты.

- Сгорел ТЭН, необходима замена терморегуляторов – они перегорели. Неисправность пока не устранена. Планируем сделать это до 2 октября. Пока столовая переведена на работу с полуфабрикатами, которые готовят с помощью электропечей, – рассказали тогда в РУО. 

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