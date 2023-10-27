Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
На севере Бурятии 27 октября стартовал межрегиональный турнир по боксу на призы главы администрации МО «Муйский район» и памяти основателя бокса на Бурятском участке БАМ, мастера спорта СССР по боксу Доржи Зориктуева. Соревнования проводятся в посёлке Таксимо с 27 по 28 октября.
Турнир проходит в детско-юношеской спортивной школе, в здании «Юрта».
Доржи Дабаевич Зориктуев – мастер спорта по боксу, член сборной СССР, неоднократный чемпион СССР, призёр всесоюзных и международных соревнований, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии. Воспитал не одно поколение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР и России. Доржи Зориктуев ушёл из жизни в апреле прошлого года, на 70-м году жизни.
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В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
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