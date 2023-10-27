В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева

Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе



На севере Бурятии 27 октября стартовал межрегиональный турнир по боксу на призы главы администрации МО «Муйский район» и памяти основателя бокса на Бурятском участке БАМ, мастера спорта СССР по боксу Доржи Зориктуева. Соревнования проводятся в посёлке Таксимо с 27 по 28 октября.



Турнир проходит в детско-юношеской спортивной школе, в здании «Юрта».



Доржи Дабаевич Зориктуев – мастер спорта по боксу, член сборной СССР, неоднократный чемпион СССР, призёр всесоюзных и международных соревнований, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии. Воспитал не одно поколение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР и России. Доржи Зориктуев ушёл из жизни в апреле прошлого года, на 70-м году жизни.



Возрастное ограничение: 6+.

