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В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева

В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе

На севере Бурятии 27 октября стартовал межрегиональный турнир по боксу на призы главы администрации МО «Муйский район» и памяти основателя бокса на Бурятском участке БАМ, мастера спорта СССР по боксу Доржи Зориктуева. Соревнования проводятся в посёлке Таксимо с 27 по 28 октября.

Турнир проходит в детско-юношеской спортивной школе, в здании «Юрта».

Доржи Дабаевич Зориктуев – мастер спорта по боксу, член сборной СССР, неоднократный чемпион СССР, призёр всесоюзных и международных соревнований, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии. Воспитал не одно поколение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР и России. Доржи Зориктуев ушёл из жизни в апреле прошлого года, на 70-м году жизни.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Муйский район БАМ бокс спорт

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