Тувинский борец победил на первенстве мира

Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг



Первенство мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит с 23 по 29 октября в столице Албании. Борцы вольного стиля из России выиграли пять золотых медалей. Среди чемпионов – тувинский борец Начын Монгуш.



Начын Монгуш выступал в весовой категории до 57 кг в составе сильнейших российских вольников. Со счётом 6:6 он вышел в финал, победив Бекзата Алмаза Уулу из Кыргызстана. В финале Начын со счётом 11:0 одолел сильного борца из Армении Манвел Хндзрцяна.



По информации официального портала Республики Тыва, российские борцы вольного стиля, выступавшие в Тиране под аббревиатурой AIN, завоевали восемь медалей: пять золотых, «серебро» и две «бронзы». Победителями стали Начын Монгуш (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).



