Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
Первенство мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит с 23 по 29 октября в столице Албании. Борцы вольного стиля из России выиграли пять золотых медалей. Среди чемпионов – тувинский борец Начын Монгуш.
Начын Монгуш выступал в весовой категории до 57 кг в составе сильнейших российских вольников. Со счётом 6:6 он вышел в финал, победив Бекзата Алмаза Уулу из Кыргызстана. В финале Начын со счётом 11:0 одолел сильного борца из Армении Манвел Хндзрцяна.
По информации официального портала Республики Тыва, российские борцы вольного стиля, выступавшие в Тиране под аббревиатурой AIN, завоевали восемь медалей: пять золотых, «серебро» и две «бронзы». Победителями стали Начын Монгуш (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).
Тувинский борец победил на первенстве мира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября
В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
На нём наградят призёров различных экоконкурсов
Участие примут спортсмены 16 организаций
В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
Она появится в Таксимо
Здесь модернизируют противопожарную систему
Мэр Улан-Удэ поздравил МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником
Республике помогли составить новый взгляд на привычные продукты
Соревнования проходили в Улан-Удэ
От республики выступает 5 спортсменов
Её автомобиль получил механические повреждения в ДТП