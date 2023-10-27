27 октября

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Тувинский борец победил на первенстве мира

Тувинский борец победил на первенстве мира
Общество,  Фото:UWW
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг

Первенство мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит с 23 по 29 октября в столице Албании. Борцы вольного стиля из России выиграли пять золотых медалей. Среди чемпионов – тувинский борец Начын Монгуш.

Начын Монгуш выступал в весовой категории до 57 кг в составе сильнейших российских вольников. Со счётом 6:6 он вышел в финал, победив Бекзата Алмаза Уулу из Кыргызстана. В финале Начын со счётом 11:0 одолел сильного борца из Армении Манвел Хндзрцяна.

По информации официального портала Республики Тыва, российские борцы вольного стиля, выступавшие в Тиране под аббревиатурой AIN, завоевали восемь медалей: пять золотых, «серебро» и две «бронзы». Победителями стали Начын Монгуш (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).

Тува спорт первенство мира вольная борьба

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