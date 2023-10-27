Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
С 23 по 29 января 2024 года в Иркутской области состоится чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжам среди спортсменов старше 18 лет. Соревнования состоятся в Ангарском округе региона, на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский».
- Это большая ответственность, ведь старты такого высокого уровня впервые проводятся в Иркутской области и требуют серьёзной подготовки. ЛБК «Ангарский» полностью соответствует всем стандартам и требованиям. В этом году приобрели дополнительно четыре вакс-кабины. Теперь их 10. Это позволит обеспечить комфортные условия для подготовки лыж даже во время самых массовых соревнований, – отметил мэр округа Сергей Петров.
Как рассказал директор лыжно-биатлонного комплекса Роман Синьков, в этом году обновили фасад здания комплекса, сделали косметический ремонт внутренних помещений. Также модернизировали систему видеонаблюдения, отсыпали площадку под вакс-кабины, улучшили откатную горку для подготовки лыж. На внебюджетные средства приобрели специализированный тренажёр. В планах – купить ещё четыре для более эффективных тренировок лыжников.
- Следующий шаг в развитии лыжно-биатлонного комплекса – реализация проекта по оснежнению трасс. Планируем выполнить работы в два этапа. Это позволит как начинающим спортсменам, так и любителям лыжного спорта продлить сезон тренировок на снегу, – подвёл итоги выезда Сергей Петров.
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В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
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