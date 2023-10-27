27 октября

Популярное

На севере Бурятии построят новую поликлинику

На севере Бурятии построят новую поликлинику
Общество,  Фото:УКС РБ
Она появится в Таксимо

Для жителей северной Бурятии возведут новую поликлинику. Современное медучреждение построят в посёлке Таксимо Муйского района. Оно будет рассчитано на посещение 70 пациентов в одну смену. В скором времени начнётся проектирование объекта, а к строительству планируется приступить в следующем году.

Действующая поликлиника в Таксимо обслуживает не только райцентр, но и сёла Северомуйск, Муя и Усть-Муя. Приспособленные помещения, в которых сейчас располагается медучреждение, сложно назвать поликлиникой. Но тем не менее, с конца прошлого века, в таких условиях лечатся почти все жители района. Здания уже не соответствуют санитарным нормам. Решить проблему позволит строительство нового объекта.

- В скором времени управлением капитального строительства будет объявлен конкурс для заключения контракта на проектирование и строительство объекта. Построить поликлинику планируется до конца следующего года. По завершении строительства медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием и медтехникой, а помещения будут отвечать требованиям доступности для маломобильных граждан, - отметил начальник УКС РБ Урбанов.

В новом медицинском комплексе будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Там откроют хирургический, терапевтический, стоматологический блоки и, конечно, кабинеты приёма узких специалистов.

Напомним, что сейчас в республике строится большое количество социальных объектов. Это школы, детские сады, спортивные комплексы. Помимо этого, идёт строительство и медицинских учреждений. В этом году возводят поликлиники в посёлке Селенгинск Кабанского района и селе Сосново-Озёрск Еравнинского района. Такого количества объектов в Бурятии не строили за последние 20 лет.

Бурятия Муйский район строительство поликлиника здравоохранение Таксимо

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Общество, 27.10.2023
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Общество, 27.10.2023
В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
Общество, 27.10.2023
Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
Общество, 27.10.2023
На нём наградят призёров различных экоконкурсов
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
Общество, 27.10.2023
Участие примут спортсмены 16 организаций
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
Общество, 27.10.2023
В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
Общество, 27.10.2023
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
Тувинский борец победил на первенстве мира
Тувинский борец победил на первенстве мира
Общество, 27.10.2023
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
Общество, 27.10.2023
Здесь модернизируют противопожарную систему
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Общество, 27.10.2023
Мэр Улан-Удэ поздравил МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником  
В Улан-Удэ презентовали «Меню Бурятии»
В Улан-Удэ презентовали «Меню Бурятии»
Общество, 27.10.2023
Республике помогли составить новый взгляд на привычные продукты
Кикбоксёры Бурятии участвуют в чемпионате стран ШОС
Кикбоксёры Бурятии участвуют в чемпионате стран ШОС
Общество, 27.10.2023
От республики выступает 5 спортсменов
Жительница Бурятии отсудила деньги за разбитую машину
Жительница Бурятии отсудила деньги за разбитую машину
Общество, 27.10.2023
Её автомобиль получил механические повреждения в ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^