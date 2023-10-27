На севере Бурятии построят новую поликлинику

Общество, Фото: УКС РБ

Она появится в Таксимо



Для жителей северной Бурятии возведут новую поликлинику. Современное медучреждение построят в посёлке Таксимо Муйского района. Оно будет рассчитано на посещение 70 пациентов в одну смену. В скором времени начнётся проектирование объекта, а к строительству планируется приступить в следующем году.



Действующая поликлиника в Таксимо обслуживает не только райцентр, но и сёла Северомуйск, Муя и Усть-Муя. Приспособленные помещения, в которых сейчас располагается медучреждение, сложно назвать поликлиникой. Но тем не менее, с конца прошлого века, в таких условиях лечатся почти все жители района. Здания уже не соответствуют санитарным нормам. Решить проблему позволит строительство нового объекта.



- В скором времени управлением капитального строительства будет объявлен конкурс для заключения контракта на проектирование и строительство объекта. Построить поликлинику планируется до конца следующего года. По завершении строительства медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием и медтехникой, а помещения будут отвечать требованиям доступности для маломобильных граждан, - отметил начальник УКС РБ Урбанов.



В новом медицинском комплексе будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Там откроют хирургический, терапевтический, стоматологический блоки и, конечно, кабинеты приёма узких специалистов.



Напомним, что сейчас в республике строится большое количество социальных объектов. Это школы, детские сады, спортивные комплексы. Помимо этого, идёт строительство и медицинских учреждений. В этом году возводят поликлиники в посёлке Селенгинск Кабанского района и селе Сосново-Озёрск Еравнинского района. Такого количества объектов в Бурятии не строили за последние 20 лет.



