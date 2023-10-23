В Улан-Удэ сквер имени Сенчихина подготовили к зиме





















21 октября по инициативе депутата Народного Хурала Вадима Бредний состоялся субботник в сквере имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.В солнечный октябрьский день потрудиться в сквер пришли сотрудники ГК «Титан», ветераны клуба «Пилот», волонтёры школы № 26 имени Сенчихина во главе с директором Людмилой Мункоевой.Результатом двухчасовой работы на свежем воздухе стали собранные 180 мешков с опавшей листвой и ветками. Все участники субботника получили заряд бодрости, а по окончании организаторы угостили их горячими пирожками и чаем.Такие субботники проводятся в сквере весной и осенью.Депутат Вадим Бредний и Группа компаний «Титан» шефствуют над сквером с 2014 года. За эти годы сквер преобразился: высажены деревья и цветы, администрация города смонтировала систему полива. По муниципальной программе установлены детские и спортивные тренажеры, система освещения и новые скамейки, заасфальтированы прилегающие дороги и тротуары. Депутат за счёт собственных средств установил памятник Герою Советского Союза Прокопию Сенчихину и сцену для проведения праздничных мероприятий. Сквер стал любимым местом отдыха для жителей микрорайона Шишковка.