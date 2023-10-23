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Депутаты Народного Хурала дадут жителям Бурятии последний шанс

Депутаты Народного Хурала дадут жителям Бурятии последний шанс
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь у самовольщиков есть ещё три года, чтобы узаконить свои дома

На второй сессии Народного Хурала нового созыва, которая состоится 16 ноября, депутаты рассмотрят изменения в два республиканских закона, устанавливающих сроки оформления участков в собственность. Крайним ранее сделали 31 декабря.

Однако некоторые не успевали узаконить землю к концу года по тем или иным причинам. Потому продлили действие норм ещё на три года – до 31 декабря 2026-го. Тем самым депутаты дадут жителям Бурятии последний шанс оформить необходимые документы, заявили в республиканском парламенте.

Один из разработчиков законопроекта – зампред хуральского комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов – пояснил, что это  уже третья такая инициатива депутатов и последняя. 

В Бурятии до сих пор насчитывается несколько земельных участков под жилыми домами, возведёнными с 31 декабря 2010-го по 31 декабря 2015 года, права на которые не узаконены. И одна из причин – действующие ограничения. К примеру, если земля находилась в федеральной собственности, на особо охраняемых территориях или в санитарно-защитной зоне. Сказывается длительный процесс её передачи муниципалитету.

В Улан-Удэ, к примеру, уже несколько лет ведётся работа по передаче территорий бывшей плодово-ягодной станции, микрорайона Вагжанова в Улан-Удэ и станции Дивизионная городу. Это позволит местным самовольщикам тоже оформить право на земли со своими домами. Но вопрос сдвинулся с мёртвой точки только в прошлом году.
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