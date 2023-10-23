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В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации

В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Дети конструировали модели с помощью 3D-ручек

Подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, побывали в ключевом центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева» на базе Бурятского государственного университета.

- Ребятам представилась возможность побывать в пространстве научной сферы и прикоснуться к первому исследовательскому опыту. Подростки с большим интересом посетили компьютерный кабинет, где каждый на практике создал и воспроизвёл виртуальную игру. После чего они побывали в кабинете 3D-моделирования, ознакомились с 3D-принтерами и своими руками конструировали различные модели с помощью 3D-ручек, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.


Далее гостей ожидал кабинет биологии ДНК-центр. Там подростки с любопытством разглядывали живого богомола, а также заглянули через микроскоп в каплю воды.

После ребята с увлечением поиграли в командные игры на сплочение, эрудицию и логику. 

дети

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