В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации









Подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, побывали в ключевом центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева» на базе Бурятского государственного университета.- Ребятам представилась возможность побывать в пространстве научной сферы и прикоснуться к первому исследовательскому опыту. Подростки с большим интересом посетили компьютерный кабинет, где каждый на практике создал и воспроизвёл виртуальную игру. После чего они побывали в кабинете 3D-моделирования, ознакомились с 3D-принтерами и своими руками конструировали различные модели с помощью 3D-ручек, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.Далее гостей ожидал кабинет биологии ДНК-центр. Там подростки с любопытством разглядывали живого богомола, а также заглянули через микроскоп в каплю воды.После ребята с увлечением поиграли в командные игры на сплочение, эрудицию и логику.