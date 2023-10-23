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Борец из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира среди ветеранов

Борец из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира среди ветеранов
Общество,  Фото:личная страница Баяра Очирова
Спортсмен исполнил в Греции танец «орла»

С 17 по 23 октября в греческом городе Лутраки проходил чемпионат мира по вольной, греко-римской борьбе и грепплингу среди ветеранов. В соревнованиях участвовали около 800 спортсменов из 32 стран мира.

Среди ветеранов в дивизионе «Е» (56-60 лет) в весовой категории до 70 кг выступал мастер ковра из Бурятии, уроженец посёлка Монгой Баяр Очиров. Борец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. После победы спортсмен исполнил танец «орла».

Напомним, что эти летом Баяр Очиров стал победителем открытого чемпионата России по вольной борьбе среди мастеров ковра. 
Бурятия спорт чемпионат мира вольная борьба

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