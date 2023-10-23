В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов

Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз
27-28 октября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоятся третьи всероссийские открытые соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир посвящён памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенства Европы, обладателя Кубка Европы Юрия Власко.
На ковёр выйдут 150 борцов из семи регионов России – Бурятии, Якутии, Тывы, Красноярского края, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Ожидается также выступление спортсменов из Монголии.
Медали будут разыграны в 10 весовых категориях - 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.
Команду Бурятии представят свыше 70 спортсменов. В их числе Тамир Ешинимаев, Бабасан Подкаменев, Аюр Нимаев, Чингис Бальжимаев, Илья Жибалов и др.
- Из наших борцов будут принимать участие лидеры, на которых мы возлагаем большие надежды. В прошлые выходные прошёл турнир на призы Заура Батаева. Он носил командный характер -стенка на стенку. Наша юниорская сборная уступила в финале красноярской команде со счётом 5:5. Проиграли только по техническим баллам, - рассказал вице-президент федерации вольной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.
Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Так, борец, получивший первое место, получит 20 тысяч рублей, а его тренер – 10 тысяч рублей. Приз за второе место – 15 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч рублей.
Также будут разыграны призы для зрителей. Кроме того, лучшего борца турнира ждёт отдельный специальный приз, который подготовят друзья Юрия Власко.
Предварительные схватки начнутся 27 октября в 11:00. Утешительные поединки стартуют на следующий день, также с 11 утра.
Церемония открытия состоится 27 октября в 17:00. Вход бесплатный. Жителей Бурятии приглашают поддержать своих земляков.
Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).
Программа турнира
27 октября
8:00-8:30 – Медицинский осмотр, взвешивание участников (провес 2 кг)
11:00-17:00 –Предварительные поединки во всех весовых категориях
17:00-17:30 – Торжественная церемония открытия соревнований
17:45-19:00 – Полуфинальные поединки
28 октября
8:00-8:15 – Взвешивание финалистов и участников утешительных поединков
11:00-12:30 – Утешительные поединки
13:00-15:00 – Финальные поединки. Награждение победителей и призёров
Справка:
Юрия Власко убили на берегу Байкала в 2017 году, куда он приехал на отдых. Он скончался от ножевых ранений и ударов металлическим прутом по голове и телу.
Борец был лидером юниорской сборной России в весовой категории до 96 кг. В 2015 и 2016 годах Юрий выигрывал юниорские первенства Европы. Также он был обладателем Кубка России и чемпионом нескольких международных турниров в Иране и Турции.
В одном из последних интервью Юрий заявил, что настроен на то, чтобы стать олимпийским чемпионом. «Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится. Серьёзно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя. Тогда становишься борцом более высокого уровня», - говорил он.
Юрию было всего 20 лет.
Трое его убийц получили от 12 до 17 лет лишения свободы.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
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