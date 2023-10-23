23 октября

22 октября

Популярное

В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов

В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз

27-28 октября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоятся третьи всероссийские открытые соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир посвящён памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенства Европы, обладателя Кубка Европы Юрия Власко.

На ковёр выйдут 150 борцов из семи регионов России – Бурятии, Якутии, Тывы, Красноярского края, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Ожидается также выступление спортсменов из Монголии.

Медали будут разыграны в 10 весовых категориях - 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Команду Бурятии представят свыше 70 спортсменов. В их числе Тамир Ешинимаев, Бабасан Подкаменев, Аюр Нимаев, Чингис Бальжимаев, Илья Жибалов и др.

- Из наших борцов будут принимать участие лидеры, на которых мы возлагаем большие надежды. В прошлые выходные прошёл турнир на призы Заура Батаева. Он носил командный характер -стенка на стенку. Наша юниорская сборная уступила в финале красноярской команде со счётом 5:5. Проиграли только по техническим баллам, - рассказал вице-президент федерации вольной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Так, борец, получивший первое место, получит 20 тысяч рублей, а его тренер – 10 тысяч рублей. Приз за второе место – 15 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч рублей.

Также будут разыграны призы для зрителей. Кроме того, лучшего борца турнира ждёт отдельный специальный приз, который подготовят друзья Юрия Власко.

Предварительные схватки начнутся 27 октября в 11:00. Утешительные поединки стартуют на следующий день, также с 11 утра.

Церемония открытия состоится 27 октября в 17:00. Вход бесплатный. Жителей Бурятии приглашают поддержать своих земляков.

Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).

Программа турнира

27 октября
8:00-8:30 – Медицинский осмотр, взвешивание участников (провес 2 кг)
11:00-17:00 –Предварительные поединки во всех весовых категориях
17:00-17:30 – Торжественная церемония открытия соревнований
17:45-19:00 – Полуфинальные поединки

28 октября
8:00-8:15 – Взвешивание финалистов и участников утешительных поединков
11:00-12:30 – Утешительные поединки
13:00-15:00 – Финальные поединки. Награждение победителей и призёров

Справка:

Юрия Власко убили на берегу Байкала в 2017 году, куда он приехал на отдых. Он скончался от ножевых ранений и ударов металлическим прутом по голове и телу.

Борец был лидером юниорской сборной России в весовой категории до 96 кг. В 2015 и 2016 годах Юрий выигрывал юниорские первенства Европы. Также он был обладателем Кубка России и чемпионом нескольких международных турниров в Иране и Турции.

В одном из последних интервью Юрий заявил, что настроен на то, чтобы стать олимпийским чемпионом. «Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится. Серьёзно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя. Тогда становишься борцом более высокого уровня», - говорил он.

Юрию было всего 20 лет.

Трое его убийц получили от 12 до 17 лет лишения свободы.


Возрастное ограничение 6+ 
спорт ЗГРП вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
Общество, 23.10.2023
Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Общество, 23.10.2023
 Завершился учебно-методический сбор Сибирского округа войск национальной гвардии России
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
Общество, 23.10.2023
Дорожные рабочие не установили ограждения и не выставили знаки
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
Общество, 23.10.2023
Местные жители заявили, что они паркуются как попало
Половина улан-удэнцев выступили против цирков с животными
Половина улан-удэнцев выступили против цирков с животными
Общество, 23.10.2023
Тотальный запрет на номера с ними поддержали 43% горожан
Село в Бурятии оказалось не полностью готово к отопительному сезону
Село в Бурятии оказалось не полностью готово к отопительному сезону
Общество, 23.10.2023
Глава района получил прокурорское представление
Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС
Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС
Общество, 23.10.2023
Олег Артемьев поделился уникальным снимком озера, скованного льдом

В Восточном военном округе завершается контрольная проверка войск
В Восточном военном округе завершается контрольная проверка войск
Общество, 23.10.2023
У военнослужащих проверили навыки по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке
В столице Бурятии произошло 46 засоров
В столице Бурятии произошло 46 засоров
Общество, 23.10.2023
За неделю их число увеличилось
В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён
В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён
Общество, 23.10.2023
Ремонт дороги в Надеино обошёлся в 59 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^