Спортсмены РСШОР завоевали 5 наград турнира
С 20 по 22 октября в столице Забайкальского края проходило первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки.
На первенстве успешно выступили представители Бурятии. Так, медали выиграли дзюдоисты республиканской спортивной школы олимпийского резерва.
В весовой категории до 73 кг золотую медаль завоевал Рашид О. Серебряная медаль в весовой категории до 66 кг у Артёма Ч. Второе место занял Валентин Д. в весовой категории до 73 кг.
Рустам Р. и Степан С. стали вторыми в весовых категориях до 81 кг и свыше 100 кг соответственно.
Дзюдоисты Бурятии выиграли медали первенства ДФО
Общество, Фото:
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