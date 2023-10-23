Дзюдоисты Бурятии выиграли медали первенства ДФО

Спортсмены РСШОР завоевали 5 наград турнира



С 20 по 22 октября в столице Забайкальского края проходило первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки.



На первенстве успешно выступили представители Бурятии. Так, медали выиграли дзюдоисты республиканской спортивной школы олимпийского резерва.



В весовой категории до 73 кг золотую медаль завоевал Рашид О. Серебряная медаль в весовой категории до 66 кг у Артёма Ч. Второе место занял Валентин Д. в весовой категории до 73 кг.



Рустам Р. и Степан С. стали вторыми в весовых категориях до 81 кг и свыше 100 кг соответственно.



