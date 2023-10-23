Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале













В посёлке Листвянка Иркутской области завершились учебно-методические сборы водолазов СОБР территориальных органов Сибирского округа Росгвардии.В озере Байкал под руководством опытных инструкторов ведомства спецназовцы отработали навыки в подводном ориентировании по водолазному компасу, спусках под воду в ночных условиях, размещению и содержанию водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Также научились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему водолазу.- Водолаз – это очень ответственная профессия. Вода ошибок не прощает, а потому стать хорошим специалистом может только человек с отличной физической подготовкой, и отточенными до идеала навыками, которые мы совершенствуем как раз на подобных сборах, - отметил водолаз СОБР «Байкал» управления Росгвардии по Иркутской области Владимир П.Как отметили участники сборов, главной целью подобных мероприятий является обмен опытом среди представителей водолазных подразделений ведомства различных регионов.Подводя итоги, организаторы учений отметили высокую подготовку водолазов Росгвардии и готовность личного состава к выполнению служебно-боевых задач любой сложности, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.