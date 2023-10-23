В Бурятии провели детско-юношескую литургию

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В ней участвовало около 150 детей



22 октября в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ состоялась вторая детско-юношеская божественная литургия. Совершение литургии возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



В детско-юношеской литургии приняло участие около 150 детей, представителей молодёжи и волонтёров Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В богослужении приняли участие: национальная организация витязей Верхнеудинской дружины, воспитанники православной классической школы им. Святителя Иннокентия Иркутского, воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме г. Улан-Удэ, воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая г. Улан-Удэ, воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора, молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».



- Дети иподиаконствовали, помогали в алтаре, исполняли песнопения, читали тексты Священного Писания, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Юных церковных певчих в этом ответственном деле во время богослужения поддержал взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ.



Напомним, что подготовка к детско-юношеской божественной литургии началась в сентябре. Каждый коллектив под руководством своих наставников разучивал церковные песнопения и читал на церковнославянском языке молитвы.



По завершении литургии каждый ребёнок получил в дар от митрополита икону и святую просфору.



