В ней участвовало около 150 детей
22 октября в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ состоялась вторая детско-юношеская божественная литургия. Совершение литургии возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
В детско-юношеской литургии приняло участие около 150 детей, представителей молодёжи и волонтёров Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В богослужении приняли участие: национальная организация витязей Верхнеудинской дружины, воспитанники православной классической школы им. Святителя Иннокентия Иркутского, воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме г. Улан-Удэ, воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая г. Улан-Удэ, воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора, молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».
- Дети иподиаконствовали, помогали в алтаре, исполняли песнопения, читали тексты Священного Писания, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Юных церковных певчих в этом ответственном деле во время богослужения поддержал взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ.
Напомним, что подготовка к детско-юношеской божественной литургии началась в сентябре. Каждый коллектив под руководством своих наставников разучивал церковные песнопения и читал на церковнославянском языке молитвы.
По завершении литургии каждый ребёнок получил в дар от митрополита икону и святую просфору.
В Бурятии провели детско-юношескую литургию
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