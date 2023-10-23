23 октября

22 октября

Популярное

С дорог и мостов Иркутска вывезли более 30 тонн мусора

С дорог и мостов Иркутска вывезли более 30 тонн мусора
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Порядок наводили в выходные

В Иркутске в выходные дни проводили плановую уборку автомобильных дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Были задействованы около 100 рабочих, порядка 70 единиц техники, сообщили в мэрии.

– Основной акцент делали на очистку проезжей части с увлажнением, сбор и вывоз веток и листвы c газонов вдоль основных магистралей. Такие мероприятия выполняли во всех районах города. Ручным и механизированным способами убирали заездные карманы, перекрёстки, – прокомментировал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

15 рабочих и шесть единиц техники МУП «Служба эксплуатации мостов» приводили в порядок мосты и подходы к ним на улицах Урожайной, Ольховой, Вилюйской, Полярной, Полины Осипенко, в микрорайонах Солнечный и Первомайский. Почистили лотки, тротуары, промели дорожное полотно. Всего было вывезено более 30 тонн мусора.

Более 750 дворников управляющих организаций убирали дорожки, лестницы, детские, спортивные и контейнерные площадки, которые расположены на придомовых территориях.

мусор уборка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Половина улан-удэнцев выступили против цирков с животными
Половина улан-удэнцев выступили против цирков с животными
Общество, 23.10.2023
Тотальный запрет на номера с ними поддержали 43% горожан
Село в Бурятии оказалось не полностью готово к отопительному сезону
Село в Бурятии оказалось не полностью готово к отопительному сезону
Общество, 23.10.2023
Глава района получил прокурорское представление
Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС
Российский космонавт показал зимний Байкал с МКС
Общество, 23.10.2023
Олег Артемьев поделился уникальным снимком озера, скованного льдом

В Восточном военном округе завершается контрольная проверка войск
В Восточном военном округе завершается контрольная проверка войск
Общество, 23.10.2023
У военнослужащих проверили навыки по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке
В столице Бурятии произошло 46 засоров
В столице Бурятии произошло 46 засоров
Общество, 23.10.2023
За неделю их число увеличилось
В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён
В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён
Общество, 23.10.2023
Ремонт дороги в Надеино обошёлся в 59 миллионов рублей

Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, 23.10.2023
В лонг-лист самой престижной театральной премии вошли премьеры прошлого сезона
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
Общество, 23.10.2023
Её возведут в современном жилом квартале
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
Общество, 23.10.2023
Глава Минздрава РБ заявила, что оно абсолютно бесплатное

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^