С дорог и мостов Иркутска вывезли более 30 тонн мусора





В Иркутске в выходные дни проводили плановую уборку автомобильных дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Были задействованы около 100 рабочих, порядка 70 единиц техники, сообщили в мэрии.– Основной акцент делали на очистку проезжей части с увлажнением, сбор и вывоз веток и листвы c газонов вдоль основных магистралей. Такие мероприятия выполняли во всех районах города. Ручным и механизированным способами убирали заездные карманы, перекрёстки, – прокомментировал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.15 рабочих и шесть единиц техники МУП «Служба эксплуатации мостов» приводили в порядок мосты и подходы к ним на улицах Урожайной, Ольховой, Вилюйской, Полярной, Полины Осипенко, в микрорайонах Солнечный и Первомайский. Почистили лотки, тротуары, промели дорожное полотно. Всего было вывезено более 30 тонн мусора.Более 750 дворников управляющих организаций убирали дорожки, лестницы, детские, спортивные и контейнерные площадки, которые расположены на придомовых территориях.