На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов

Местные жители заявили, что они паркуются как попало
В Северобайкальске недовольны водителями легковых машин для пассажирских перевозок. Жители городка попросили урегулировать вопрос со стоянкой для таксистов, которые, по их мнению, сейчас оставляют автомобили где придётся.
- Стоят посередине, когда много машин на парковке и все начинают выезжать. Из-за них получается затор, – пожаловались люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
На это в городской администрации пояснили: места для такси действующие правила никак не регулируют. И посоветовали жаловаться на нарушителей ПДД в ГИБДД.
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Общество, Фото:
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