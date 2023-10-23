На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов

Местные жители заявили, что они паркуются как попало



В Северобайкальске недовольны водителями легковых машин для пассажирских перевозок. Жители городка попросили урегулировать вопрос со стоянкой для таксистов, которые, по их мнению, сейчас оставляют автомобили где придётся.



- Стоят посередине, когда много машин на парковке и все начинают выезжать. Из-за них получается затор, – пожаловались люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



На это в городской администрации пояснили: места для такси действующие правила никак не регулируют. И посоветовали жаловаться на нарушителей ПДД в ГИБДД.

