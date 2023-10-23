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В Улан-Удэ назвали дату начала осенних каникул

В Улан-Удэ назвали дату начала осенних каникул
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они продлятся восемь дней

Осенние каникулы в школах бурятской столицы в этот раз начнутся 30 октября – до них остаётся ровно неделя. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Отдыхать от учёбы ученики улан-удэнских СОШ будут 8 дней – по 6 ноября включительно. А во вторник, 7-го, все дети вернутся к учёбе.

Каникулы совпадут с ноябрьскими праздниками. В начале следующего месяца жителей Бурятии, как и всех россиян, ждёт длинный уик-энд – с субботы, 4-го по понедельник, 6-ое число включительно. Связано это с Днём народного единства, который вся страна отметит 4 ноября уже в 19-ый раз.

Поскольку суббота, 4-ое, совпадает с праздником, положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним рабочий день – то есть понедельник.
каникулы школьники

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