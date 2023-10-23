Половина улан-удэнцев выступили против цирков с животными



Среди женщин за цирки вообще без зверей – 45%, только без диких – 10%, среди мужчин таковых 41% и 8% соответственно.



Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей демонстрируют зоогуманизм чаще тех, кто получает больше. Самые активные сторонники инициативы – улан-удэнцы до 34 лет.

В России могут запретить цирки с животными. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы пару недель назад. Авторы инициативы – вице-спикер Владислав Даванков и депутат Алексей Нечаев.- Когда развлечения для людей строят на насилии над животными – это варварство, – цитирует Нечаева «Российская газета». – Зоозащитники массово обращаются к нам после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали более чем в 40 странах мира.В том или ином виде идею госдумовцев поддерживает каждый второй работающий житель бурятской столицы. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob. Причём 43% – за полное табу. По их мнению, нужно запретить участие в представлениях любых животных, ещё 9% – против эксплуатации только диких.