В дацанах Бурятии проведут Лхабаб Дуйсэн хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Иволгинском дацане он состоится с 3 по 5 ноября



С 3 по 5 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный Лхабаб Дуйсэн хурал. Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там божествам.



- Когда жители Земли призвали Будду и молили его низойти в их мир, на благо всех живых существ Будда принял приглашение. Это событие – нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни, - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.



Так, в первый день праздника, 3 ноября, в Иволгинском дацане с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы прочитают отдельные сутры из свода сочинений Будды «Ганжур». С 17:00 пройдёт «Найдангын нянсан» – ритуал приглашения архатов в память о том, что именно они встречали Будду, когда он спустился из мира 33 небожителей.



Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на субботу, 4 ноября. С 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы проведут «Найдан чого» – ритуал подношения восхваления шестнадцати архатам.



5 ноября, с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



Возрастное ограничение: 0+.

