В Бурятии выберут лучший ТОС

Конкурс проводится по пяти номинациям



В Бурятии открыт приём заявок на конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление».



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, конкурс проводится по пяти номинациям:

– социальное партнёрство;

– патриотическое воспитание и работа с молодёжью;

– санитарное состояние и благоустройство территории;

– формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения;

– организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности.



Подать заявку можно не менее чем в трёх номинациях.



Победителями конкурса станут территориальные общественные самоуправления, набравшие максимальное количество баллов во всех номинациях. Призом станет денежная премия, которая направляется на развитие территориальных общественных объединений.



