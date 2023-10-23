Конкурс проводится по пяти номинациям
В Бурятии открыт приём заявок на конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление».
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, конкурс проводится по пяти номинациям:
– социальное партнёрство;
– патриотическое воспитание и работа с молодёжью;
– санитарное состояние и благоустройство территории;
– формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения;
– организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности.
Подать заявку можно не менее чем в трёх номинациях.
Победителями конкурса станут территориальные общественные самоуправления, набравшие максимальное количество баллов во всех номинациях. Призом станет денежная премия, которая направляется на развитие территориальных общественных объединений.
В Бурятии выберут лучший ТОС
Общество, Фото:
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