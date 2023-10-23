У военнослужащих проверили навыки по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке
Мероприятия контрольной проверки за летний период обучения завершаются в войсках Восточного военного округа. Мероприятия проверки прошли на полигонах в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Бурятии, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.
- В ходе проверки воинские части и соединения проверили специальные рабочие группы, которые возглавили исполняющие обязанности начальников родов войск, управлений и служб округа, - сообщили в пресс-службе ВВО.
По плану проверки, военнослужащие проверяемых воинских формирований выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения. Также они сдали зачёты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.
Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения приняли участие десятки тысяч военнослужащих, было задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.
В Восточном военном округе завершается контрольная проверка войск
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