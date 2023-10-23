23 октября

22 октября

Популярное

В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён

В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Ремонт дороги в Надеино обошёлся в 59 миллионов рублей

В тарбагатайском селе Надеино капитально ремонтируют дорогу на центральной улице Ленина протяжённостью в три с половиной километра, часть которой ранее вообще была без покрытия. А на второй половине асфальт лежал ещё с советских времён.

Работы практически завершились – объект сейчас готов на 90%. Недавно на Ленина побывали представители Минтранса РБ, стройконтроля и общественники – они измерили протяжённость и ширину дороги. Скоро подрядная организация установит там дорожные знаки и укрепит обочины. На ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 59 миллионов рублей.

- Бывает, что уже в ходе ремонта возникают вопросы, но мы всегда идём навстречу местным жителям, внося изменения в проект – если это допускают нормативы. В Надеино возник вопрос по обустройству дополнительного водоотвода. Все работы выполнят до конца октября, после чего обновлённую дорогу введут в эксплуатацию, – рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.

Никаких замечаний у проверяющих не было. Следить за состоянием полотна будут местные власти.

- Мы со своей стороны подготовились – приобрели дорожную технику. Это комбинированная дорожная машина с передним отвалом и щёткой. Кроме того, есть фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик, – отметил глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.

За последние пять лет благодаря проекту «БКАД», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в муниципальном образовании привели в порядок порядка 49 километров дорог, рассказали в Минтрансе РБ.
дороги ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, 23.10.2023
В лонг-лист самой престижной театральной премии вошли премьеры прошлого сезона
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
Общество, 23.10.2023
Её возведут в современном жилом квартале
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
Общество, 23.10.2023
Глава Минздрава РБ заявила, что оно абсолютно бесплатное
Театр Российской армии приедет с гастролями в Бурятию
Театр Российской армии приедет с гастролями в Бурятию
Общество, 23.10.2023
В рамках гастролей планируется ряд мероприятий в воинских частях
Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ
Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ
Общество, 23.10.2023
В профессиональном мастерстве состязались 19 человек
Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка
Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка
Общество, 23.10.2023
Возле населённого пункта появится фабрика для переработки руды
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Общество, 23.10.2023
Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира
До +15 потеплеет в Бурятии
До +15 потеплеет в Бурятии
Общество, 23.10.2023
Осадки обойдут республику стороной
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
Общество, 22.10.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
Общество, 22.10.2023
На их содержание в приютах требуется всё больше денег
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
Общество, 22.10.2023
Дымбрыловым преподнесли белую пищу и хадак
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Общество, 22.10.2023
Одну из них привели в порядок на год раньше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^