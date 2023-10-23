В пригородном селе Бурятии обновляют асфальт советских времён

Ремонт дороги в Надеино обошёлся в 59 миллионов рублей
В тарбагатайском селе Надеино капитально ремонтируют дорогу на центральной улице Ленина протяжённостью в три с половиной километра, часть которой ранее вообще была без покрытия. А на второй половине асфальт лежал ещё с советских времён.
Работы практически завершились – объект сейчас готов на 90%. Недавно на Ленина побывали представители Минтранса РБ, стройконтроля и общественники – они измерили протяжённость и ширину дороги. Скоро подрядная организация установит там дорожные знаки и укрепит обочины. На ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 59 миллионов рублей.
- Бывает, что уже в ходе ремонта возникают вопросы, но мы всегда идём навстречу местным жителям, внося изменения в проект – если это допускают нормативы. В Надеино возник вопрос по обустройству дополнительного водоотвода. Все работы выполнят до конца октября, после чего обновлённую дорогу введут в эксплуатацию, – рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.
Никаких замечаний у проверяющих не было. Следить за состоянием полотна будут местные власти.
- Мы со своей стороны подготовились – приобрели дорожную технику. Это комбинированная дорожная машина с передним отвалом и щёткой. Кроме того, есть фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик, – отметил глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
За последние пять лет благодаря проекту «БКАД», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в муниципальном образовании привели в порядок порядка 49 километров дорог, рассказали в Минтрансе РБ.
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