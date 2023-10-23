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Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»

Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В лонг-лист самой престижной театральной премии вошли премьеры прошлого сезона

Три спектакля Бурятского драматического театра вошли в лонг-лист самой престижной театральной премии России «Золотая маска».

- В сезоне 2022-2023 эксперты Российской национальной театральной премии «Золотая маска» отметили сразу три спектакля нашего театра. Это самое большое количество постановок одного театра, отмеченных экспертным советом! Такой же высокой чести был удостоен только петербургский театр «На Литейном», - прокомментировали в Бурятском драмтеатре.

В лонг-лист вошли премьеры прошлого сезона: «Ууган Хубуун» (режиссёр Саян Жамбалов, возрастное ограничение 16+), «Сагаадай Мэргэн, Ногоодой Сэсэн хоер» (режиссёр Саян Жамбалов, 12+) и «Долгин» (режиссёр Сойжин Жамбалова, 16+).

Также в лонг-лист «Золотой маски» вошёл спектакль Сойжин Жамбаловой «Звёздный час по местному времени» (16+), который она поставила для Няганского театра юного зрителя (город Нягань Ханты-Мансийского автономного округа).

Ещё одну постановку Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» (16+) этого же режиссёра номинировали в категории «Драма/ Спектакль малой формы».

Сама Сойжин Жамбалова попала в номинацию «Драма/ Работа режиссёра».

В 2024 году фестиваль «Золотая маска» пройдёт в юбилейный, 30-й раз подряд.
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