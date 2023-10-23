За неделю их число увеличилось
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 16 по 22 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 8 повреждений.
Кроме того, специалисты устранили 46 засоров. Неделей ранее было 36. В столице Бурятии также промыли 8 участков канализации общей протяжённостью 362 метра и выявили три незаконных подключения к централизованным сетям водоснабжения.
В столице Бурятии произошло 46 засоров
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