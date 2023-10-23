23 октября

22 октября

Популярное

В столице Бурятии произошло 46 засоров

В столице Бурятии произошло 46 засоров
Общество, 
За неделю их число увеличилось

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 16 по 22 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 8 повреждений.

Кроме того, специалисты устранили 46 засоров. Неделей ранее было 36. В столице Бурятии также промыли 8 участков канализации общей протяжённостью 362 метра и выявили три незаконных подключения к централизованным сетям водоснабжения.

канализация коммунальная авария Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Три спектакля Бурятского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, 23.10.2023
В лонг-лист самой престижной театральной премии вошли премьеры прошлого сезона
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
В центре Улан-Удэ появится двухэтажная школа на 760 учеников
Общество, 23.10.2023
Её возведут в современном жилом квартале
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка
Общество, 23.10.2023
Глава Минздрава РБ заявила, что оно абсолютно бесплатное
Театр Российской армии приедет с гастролями в Бурятию
Театр Российской армии приедет с гастролями в Бурятию
Общество, 23.10.2023
В рамках гастролей планируется ряд мероприятий в воинских частях
Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ
Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ
Общество, 23.10.2023
В профессиональном мастерстве состязались 19 человек
Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка
Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка
Общество, 23.10.2023
Возле населённого пункта появится фабрика для переработки руды
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Учительница из Улан-Удэ создала настольную игру на бурятском языке
Общество, 23.10.2023
Игра рассказывает о путешествиях в разные страны мира
До +15 потеплеет в Бурятии
До +15 потеплеет в Бурятии
Общество, 23.10.2023
Осадки обойдут республику стороной
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга
Общество, 22.10.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак
Общество, 22.10.2023
На их содержание в приютах требуется всё больше денег
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
В аэропорту Улан-Удэ чествовали лучшую сельскую семью России
Общество, 22.10.2023
Дымбрыловым преподнесли белую пищу и хадак
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги
Общество, 22.10.2023
Одну из них привели в порядок на год раньше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^