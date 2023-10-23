23 октября

22 октября

Популярное

Боксёры из Бурятии стали чемпионами международного турнира

Боксёры из Бурятии стали чемпионами международного турнира
Общество,  Фото:скриншот
«Золотую перчатку» выиграли Сандан Санданов и Наталья Шадрина

21 октября в сербском городе Чачак (Сербия) состоялись финальные поединки 66-го международного турнира «Золотая перчатка». В весовой категории 63,5 кг боксёр из Бурятии, атлет спортивного клуба «Номто» и спортивной школы олимпийского резерва №11 «Ринг» Сандан Санданов одержал победу над хозяином ринга Лазарем Штевичем, став обладателем золотой медали соревнований. Тренирует спортсмена Бато-Мунко Ванкеев, сообщает СШОР №11.

Также чемпионом международного турнира по боксу «Золотая перчатка» в весовой категории до 60 кг у женщин стала Наталья Шадрина. 21 октября в финале единогласным решением судей спортсменка из Бурятии одержала победу над Мариам Сидибе из Кот д’Ивуара. Отметим, что Наталья Шадрина также является представителем СК «Номто» и ранее тренировалась в СШОР №11. Ныне спортсменка выступает за Сербию.

Напомним, что в июне на Европейских играх Наталья Шадрина завоевала путёвку на Олимпийские игры в Париже.
Бурятия спорт бокс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
Общество, 23.10.2023
Единственного оставшегося в живых участник боёв пригласили на концерт артистов Бурятии
В центре Улан-Удэ построят школу на 760 мест в рамках масштабного проекта
В центре Улан-Удэ построят школу на 760 мест в рамках масштабного проекта
Общество, 23.10.2023
Сейчас определяется площадка, на которой будет возведён объект
В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации
В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации
Общество, 23.10.2023
Дети конструировали модели с помощью 3D-ручек
В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн
В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн
Общество, 23.10.2023
Их установят сразу на нескольких городских улицах

В Бурятии выйдут на ковёр борцы-ветераны
В Бурятии выйдут на ковёр борцы-ветераны
Общество, 23.10.2023
Медали разыграют в пяти возрастных дивизионах
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
Общество, 23.10.2023
Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Общество, 23.10.2023
 Завершился учебно-методический сбор Сибирского округа войск национальной гвардии России
В Бурятии переделали «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
В Бурятии переделали «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
Общество, 23.10.2023
Зампред правительства назвал новую зону отдыха «популярной»
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
Общество, 23.10.2023
Дорожные рабочие не установили ограждения и не выставили знаки
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
Общество, 23.10.2023
Местные жители заявили, что они паркуются как попало

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^