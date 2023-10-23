Боксёры из Бурятии стали чемпионами международного турнира

«Золотую перчатку» выиграли Сандан Санданов и Наталья Шадрина



21 октября в сербском городе Чачак (Сербия) состоялись финальные поединки 66-го международного турнира «Золотая перчатка». В весовой категории 63,5 кг боксёр из Бурятии, атлет спортивного клуба «Номто» и спортивной школы олимпийского резерва №11 «Ринг» Сандан Санданов одержал победу над хозяином ринга Лазарем Штевичем, став обладателем золотой медали соревнований. Тренирует спортсмена Бато-Мунко Ванкеев, сообщает СШОР №11.



Также чемпионом международного турнира по боксу «Золотая перчатка» в весовой категории до 60 кг у женщин стала Наталья Шадрина. 21 октября в финале единогласным решением судей спортсменка из Бурятии одержала победу над Мариам Сидибе из Кот д’Ивуара. Отметим, что Наталья Шадрина также является представителем СК «Номто» и ранее тренировалась в СШОР №11. Ныне спортсменка выступает за Сербию.



Напомним, что в июне на Европейских играх Наталья Шадрина завоевала путёвку на Олимпийские игры в Париже.

