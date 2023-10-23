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В Бурятии военные выполнили стрельбы из противотанковых гранатомётов

В Бурятии военные выполнили стрельбы из противотанковых гранатомётов
Общество,  Фото:из архива
Стрельба ввелась на расстоянии до 500 метров

На полигоне в Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

- В ходе занятий военнослужащие совершенствовали своё мастерство в уничтожении легкобронированной техники на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости, а живой силы – выстрелами со взрывателями мгновенного действия. Стрельба ввелась на расстоянии до 500 метров, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Использовались динамические мишени, которые позволяют руководителям занятий оперативно изменять тактическую обстановку.

Особое внимание было уделено скрытому перемещению к огневому рубежу, маскировке, навыкам использования приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня.

Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие более 300 военнослужащих.

военнослужащие Восточный военный округ

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