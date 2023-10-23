Стрельба ввелась на расстоянии до 500 метров
На полигоне в Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.
- В ходе занятий военнослужащие совершенствовали своё мастерство в уничтожении легкобронированной техники на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости, а живой силы – выстрелами со взрывателями мгновенного действия. Стрельба ввелась на расстоянии до 500 метров, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Использовались динамические мишени, которые позволяют руководителям занятий оперативно изменять тактическую обстановку.
Особое внимание было уделено скрытому перемещению к огневому рубежу, маскировке, навыкам использования приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня.
Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие более 300 военнослужащих.
В Бурятии военные выполнили стрельбы из противотанковых гранатомётов
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