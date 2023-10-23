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Бурятский театр покажет в Москве балет «Земля веры - Баргуджин Тукум»

Бурятский театр покажет в Москве балет «Земля веры - Баргуджин Тукум»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Спектакль покажут 11 декабря

Национальный балет представят на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. 11 декабря московскую публику ожидает погружение в мир буддизма и шаманизма: Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Цыдынжапова (БГАТОиБ) покажет балет «Земля веры –Баргуджин Тукум» (возрастное ограничение 12+).

«Балет - это всегда про любовь. Однако романтическая встреча бурятских Ромео и Джульетты - Тумэна и Асуйхан в трактовке театра ещё и высоко исторична, - считате пресс-служба БГАТОиБ. - В национальном балете Бурятии, созданном к столетию Бурятии, любовь - не случайность. Это кармическая история. В похищении знатной принцессы, влюбившейся в своего похитителя, - следы прошлых и будущих жизней».

В постановке «Земля веры - Баргуджин Тукум» в постановке известного современного хореографа Никиты Дмитриевского (Москва) мир шаманизма встречается с миром буддизма. Главные герои - души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Балет основан на бурятской мифологии, освещенной в научной литературе. Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор - Анастасия Дружинина. Художник по костюмам - Татьяна Тышкенова.

«Байкал-Daily» сообщал, что премьера национального балета состоялась 19 мая 2023 года. Постановку готовили три года специально к столетию республики при поддержке министерства культуры России, правительства, главы и минкультуры Бурятии. Под эгидой векового юбилея, который Бурятия широко отмечается в этом году, пройдут и масштабные гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Москве, который является флагманом культурной жизни республики.

Показ балета «Земля веры - Баргуджин Тукум» состоится 11 декабря в 19:00. Он идёт 1 час 50 минут с одним антрактом.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что 12 и 13 декабря на новой сцене Большого театра в Москве покажут спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» (12+).

БГАТОиБ оперный театр гастроли

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