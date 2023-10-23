В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола

Единственного оставшегося в живых участник боёв пригласили на концерт артистов Бурятии
На праздничный концерт «Найрамдал» в рамках 63-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества приглашена ветеран боёв на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Накануне в Улан-Баторе прошла церемония чествования героини.
– Посчастливилось видеть, как чествуют ветерана боев на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн во дворе её дома. С каким трепетом и волнением Чимэдцэрэн эжы целует Боевое Красное Знамя. Сегодня мы пригласили эту несгибаемую женщину и её семью на праздничный концерт «Найрамдал», – рассказала директор «Буряад театра» Цыпилма Очирова.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, битва на реке Халхин-Гол – вооружённый конфликт у границ оккупированной японцами Маньчжурии и Монгольской Народной Республики, продолжался с весны до осени 1939 года. Одной из целей столкновения на Халхин-Голе было стремление вынудить Советский Союз ослабить или отказаться от помощи Китаю. По мнению историков, разгром японцев на Халхин-Голе стал одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Второй мировой войны.
Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе. Ей было всего 15 лет, когда Япония вторглась на территорию Монголии. Ушла на фронт вместе с 15-тью юными девушками-землячками из Хэнтэйского аймака. Их разделили на две группы, которым было поручено ухаживать за раненными монгольскими и советскими бойцами.
В этом году, в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Цэрэнгийн Чимэдцэрэн побывала в Улан-Удэ, где её наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
Напомним, сегодня, 23 октября, в Улан-Баторе пройдёт двухчасовой концерт (6+) с участием бурятских артистов в рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Также в эти дни в столице Монголии состоится юбилейное 25-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Единственного оставшегося в живых участник боёв пригласили на концерт артистов Бурятии
Сейчас определяется площадка, на которой будет возведён объект
Дети конструировали модели с помощью 3D-ручек
Их установят сразу на нескольких городских улицах
Его работой займётся другой зампред
Медали разыграют в пяти возрастных дивизионах
Ей стало легче сразу после операции
Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз
Завершился учебно-методический сбор Сибирского округа войск национальной гвардии России
Поводом стало интервью президента Путина
Зампред правительства назвал новую зону отдыха «популярной»
Дорожные рабочие не установили ограждения и не выставили знаки
Местные жители заявили, что они паркуются как попало
Порядок наводили в выходные
Они продлятся восемь дней