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В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола

В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Единственного оставшегося в живых участник боёв пригласили на концерт артистов Бурятии

На праздничный концерт «Найрамдал» в рамках 63-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества приглашена ветеран боёв на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Накануне в Улан-Баторе прошла церемония чествования героини.

– Посчастливилось видеть, как чествуют ветерана боев на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн во дворе её дома. С каким трепетом и волнением Чимэдцэрэн эжы целует Боевое Красное Знамя. Сегодня мы пригласили эту несгибаемую женщину и её семью на праздничный концерт «Найрамдал», – рассказала директор «Буряад театра» Цыпилма Очирова.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, битва на реке Халхин-Гол – вооружённый конфликт у границ оккупированной японцами Маньчжурии и Монгольской Народной Республики, продолжался с весны до осени 1939 года. Одной из целей столкновения на Халхин-Голе было стремление вынудить Советский Союз ослабить или отказаться от помощи Китаю. По мнению историков, разгром японцев на Халхин-Голе стал одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Второй мировой войны.

Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе. Ей было всего 15 лет, когда Япония вторглась на территорию Монголии. Ушла на фронт вместе с 15-тью юными девушками-землячками из Хэнтэйского аймака. Их разделили на две группы, которым было поручено ухаживать за раненными монгольскими и советскими бойцами.

В этом году, в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Цэрэнгийн Чимэдцэрэн побывала в Улан-Удэ, где её наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Напомним, сегодня, 23 октября, в Улан-Баторе пройдёт двухчасовой концерт (6+) с участием бурятских артистов в рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Также в эти дни в столице Монголии состоится юбилейное 25-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Возрастное ограничение: 6+.
Монголия Бурятия Халхин-Гол ветераны долгожитель

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