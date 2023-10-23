Театр Российской армии приедет с гастролями в Бурятию

В рамках гастролей планируется ряд мероприятий в воинских частях



Театр Российской армии (Москва) приедет в Бурятию. Гастроли пройдут с 18 по 20 ноября.



Артисты выступят в театральных залах и домах культуры Улан-Удэ. Полная афиша будет опубликована чуть позже.



Пока известно, что в рамках гастролей планируется ряд мероприятий в воинских частях Бурятии. Билеты получат семьи мобилизованных и контрактников, находящихся в зоне СВО.



Театр Российской армии был создан в 1930 году. Первый период жизни театра был довольно сложным: своего здания не было, спектакли были выездными - в воинских частях и городах от Ленинграда до Дальнего Востока. Тем не менее, за это время состоялось 38 премьер. Позже театр армии получил своё здание в виде огромной пятиконечной звезды.





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