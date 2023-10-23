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Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ

Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В профессиональном мастерстве состязались 19 человек

В Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший водитель автобуса-2023». В профессиональном мастерстве состязались 19 водителей автобусов среднего и большого класса МУП «Городские маршруты».

Конкурсанты на скорость прошли: несколько упражнений: змейка передним и задним ходом, круг задним ходом, эстафета, парковка и многое другое.

Победители определились по результатам двух этапов – скоростного маневрирования, а также тестирования.

Среди водителей автобусов большого класса лучшими стали:

Первое место присуждено водителю маршрута №3 Валерию Антонову
Второе место - водителю маршрута №3 Владимиру Гурулеву
Третье место - водителю маршрута №3 Александру Пушкареву.

Среди водителей автобусов среднего класса:

Первое место - водитель маршрута № 19а Александр Ерженин
Второе место - водитель маршрута №4а Владимир Барлаев
Третье место - водитель маршрута №37 Виталий Ильин.

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