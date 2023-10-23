Лучших водителей автобуса выбрали в Улан-Удэ

В профессиональном мастерстве состязались 19 человек



В Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший водитель автобуса-2023». В профессиональном мастерстве состязались 19 водителей автобусов среднего и большого класса МУП «Городские маршруты».



Конкурсанты на скорость прошли: несколько упражнений: змейка передним и задним ходом, круг задним ходом, эстафета, парковка и многое другое.



Победители определились по результатам двух этапов – скоростного маневрирования, а также тестирования.



Среди водителей автобусов большого класса лучшими стали:



Первое место присуждено водителю маршрута №3 Валерию Антонову

Второе место - водителю маршрута №3 Владимиру Гурулеву

Третье место - водителю маршрута №3 Александру Пушкареву.



Среди водителей автобусов среднего класса:



Первое место - водитель маршрута № 19а Александр Ерженин

Второе место - водитель маршрута №4а Владимир Барлаев

Третье место - водитель маршрута №37 Виталий Ильин.



