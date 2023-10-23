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До +15 потеплеет в Бурятии

До +15 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осадки обойдут республику стороной

В понедельник, 23 октября, в Бурятии будет тепло и преимущественно без осадков. Днём воздух в республике прогреется до +10, +15, местами – до +3, +8 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

Дожди обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +10 до +12. Ветер переменный, 5-10 м/с.
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