До +15 потеплеет в Бурятии

Осадки обойдут республику стороной
В понедельник, 23 октября, в Бурятии будет тепло и преимущественно без осадков. Днём воздух в республике прогреется до +10, +15, местами – до +3, +8 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.
Дожди обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +10 до +12. Ветер переменный, 5-10 м/с.
Осадки обойдут республику стороной
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