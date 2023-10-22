Ещё в одном районе Бурятии открыли отремонтированные дороги



В двух районах Бурятии –

В 2023-ем на реализацию программы в республике выделили 7 миллиардов 3 миллиона рублей. В двух районах Бурятии – Кабанском и Иволгинском – капитально отремонтировали дорожные участки в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он реализуется по поручению президента страны Владимира Путина.В 2023-ем на реализацию программы в республике выделили 7 миллиардов 3 миллиона рублей.



- В целом с начала реализации нацпроекта мы сделали 1700 километров дорог и 78 мостов. И продолжим работу в следующем году, – отметил глава РБ Алексей Цыденов.



В иволгинском селе Сужа на 105 миллионов обновили три участка дорог местного значения на улицах Мирная, Удачная и Карьер, причём последний ввели в эксплуатацию с опережением графика. Ремонт планировали завершить только в 2024-ом. Кроме того, в населённом пункте обустроили тротуары и автобусные остановки и смонтировали освещение.



- Чтобы грунтовые дороги в поселении были также в нормативном состоянии, району передали новый автогрейдер. В ближайшее время выделяем средства на приобретение фронтального погрузчика. Капремонт продолжается – в новом строительном сезоне будет строиться дорога в Верхней Иволге и подъездные – ко всем строящимся школам и детсадам, – отметил Алексей Цыденов.

