Пригородный посёлок в Бурятии страдает из-за неработающего автобуса

Пассажиры утверждают, что транспорт не заводится уже не в первый раз
Жители заиграевского посёлка Челутай (24 км) рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7», что на днях не смогли дождаться микроавтобус. Транспорт так и не приехал и пассажиры в итоге не попали в пункт назначения.
- Диспетчер ответила, что машина не завелась. Это происходит не в первый раз, а как быть людям? – поинтересовались сельчане.
В Минтрансе РБ пояснили, что в таких случаях надо писать заявление в министерство.
- Мы проверим информацию и разберёмся с нарушениями при обслуживании пассажиров при их наличии, – заверили в ведомстве.
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