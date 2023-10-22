В районе Бурятии к детсадовцам придираются из-за серёжек и нательных крестиков



Жители Мухоршибирского района поинтересовались, имеет ли право заведующий детским садом запретить детям носить серёжки и нательные крестики. Такой случай, судя по всему, имел место в одном из дошкольных учреждений, но в каком именно – не уточняется.



Родители дошколят попросили рассказать, в каком нормативном документе прописано это табу. Начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров в свою очередь пояснил: ни крестики, ни какие-то другие украшения в садиках не запрещены.



- Однако их наличие может стать дополнительным травмоопасным фактором. Во избежание таких случаев работники ДОУ должны проводить профилактическую работу с родителями, – цитирует его «Мухоршибирь-инфо.24/7».

