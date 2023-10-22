Известный экс-сумоист из Бурятии изучает монгольский язык

Анатолий Михаханов уже в совершенстве владеет японским
Уроженец Бурятии, известный экс-сумоист Анатолий Михаханов начал изучать монгольский язык. Он этом рассказал в своём канале в Telegram глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Там же он выложил фото с бывшим спортсменом.
- Наш большой Толя, прекрасно зная русский и японские языки, решил овладеть монгольским, – отметил лидер российских буддистов.
Язык соседнего государства изучают в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева при Иволгинском дацане – центре БТСР.
Михаханов до ухода из мира спорта считался самым тяжёлым борцом сумо в истории. Он завершил карьеру с рекордными 293 килограммами и за четыре месяца сбросил целых 58, а за год – почти центнер.
Анатолий Михаханов уже в совершенстве владеет японским
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