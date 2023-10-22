В Улан-Удэ затягивают с общественными слушаниями по строительству «мультиколонии»

Анонсированные ранее общественных слушания, посвящённые строительству так называемой мультиколонии в микрорайоне Стеклозавод, отложили. Предполагалось, что нашумевший вопрос будет обсуждать в пятницу, 20 октября. На мероприятие пришло более 30 местных жителей, но, как сообщает телекомпания АТВ, на повестке оказались совсем другие вопросы.
Речь шла об изменениях в проект планировки территории Стеклозавода «в части изменения назначения земельных участков».
- В «Муниципальном вестнике» мы увидели информацию, что будет подниматься вопрос касаемо территории на Стеклозаводе – об изменении земельных участков, – поделилась с АТВ жительница посёлка. – Мы ждали общественных слушаний по строительству СИЗО и пришли. Но поскольку собралось много человек, эту тему решили не поднимать. И подняли другую – об изменении категории земель на улице Кундо.
Впрочем, последний вопрос тоже не решился – инициатор слушаний не пришёл. Поэтому чиновникам всё же пришлось комментировать непонятную ситуацию с «суперколонией».
- Ещё нет окончательного решения по размещению земельного участка, – отметила зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова. – К нему предъявляются очень высокие требования – и к форме, и к площади, и к обеспечению инженерной инфраструктурой, и к транспортной доступности.
Насколько затянется этот процесс – тоже загадка. Недовольных пообещали выслушать, когда выберут участок и внесут соответствующие изменения в генплан города. Вообще вынести строительство пенитенциарного учреждения на суд населения хотели ещё в начале октября, но месяц уже на исходе, а точной даты так и нет.
Местные жители тем временем продолжают протестовать против строительства. Решение начать его на Стеклозаводе приняли летом, однако люди выступили против, устроили народный сход и даже разместили петицию на сайте Change.org. А недавно в соцсетях запустили челлендж против учреждения, которое в народе прозвали «уфсиновским гибридом».
Этой историей ранее заинтересовались и в региональном отделении Народного фронта. Общественники отмечают: в микрорайоне, где проживает 6 тысяч человек, и так перебор со «злачными» местами и депрессивными объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника. Появление огромной колонии на три тысячи человек не прибавляет оптимизма.
- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – переживают стеклозаводчане. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.
Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно это место. А власти уверяют: рассматривалось ещё несколько участков, но в федеральной службе исполнения наказаний все варианты якобы отмели.
Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. А это возможно лишь после публичных слушаний.
Активисты Народного фронта уже обратились в правительство Бурятии, а сами жители – в прокуратуру. Улан-удэнцы хотят, чтобы к ним прислушались и разместили мультиколонию за чертой города. «Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строиться вне жилых массивов», – поддержали их общественники.
Этой историей ранее заинтересовались и в региональном отделении Народного фронта. Общественники отмечают: в микрорайоне, где проживает 6 тысяч человек, и так перебор со «злачными» местами и депрессивными объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника. Появление огромной колонии на три тысячи человек не прибавляет оптимизма.
- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – переживают стеклозаводчане. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.
Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно это место. А власти уверяют: рассматривалось ещё несколько участков, но в федеральной службе исполнения наказаний все варианты якобы отмели.
Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. А это возможно лишь после публичных слушаний.
Активисты Народного фронта уже обратились в правительство Бурятии, а сами жители – в прокуратуру. Улан-удэнцы хотят, чтобы к ним прислушались и разместили мультиколонию за чертой города. «Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строиться вне жилых массивов», – поддержали их общественники.