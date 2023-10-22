В Улан-Удэ затягивают с общественными слушаниями по строительству «мультиколонии»



Анонсированные ранее общественных слушания, посвящённые строительству так называемой Анонсированные ранее общественных слушания, посвящённые строительству так называемой мультиколонии в микрорайоне Стеклозавод, отложили. Предполагалось, что нашумевший вопрос будет обсуждать в пятницу, 20 октября. На мероприятие пришло более 30 местных жителей, но, как сообщает телекомпания АТВ, на повестке оказались совсем другие вопросы.



Речь шла об изменениях в проект планировки территории Стеклозавода «в части изменения назначения земельных участков».



- В «Муниципальном вестнике» мы увидели информацию, что будет подниматься вопрос касаемо территории на Стеклозаводе – об изменении земельных участков, – поделилась с АТВ жительница посёлка. – Мы ждали общественных слушаний по строительству СИЗО и пришли. Но поскольку собралось много человек, эту тему решили не поднимать. И подняли другую – об изменении категории земель на улице Кундо.



Впрочем, последний вопрос тоже не решился – инициатор слушаний не пришёл. Поэтому чиновникам всё же пришлось комментировать непонятную ситуацию с «суперколонией».



- Ещё нет окончательного решения по размещению земельного участка, – отметила зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова. – К нему предъявляются очень высокие требования – и к форме, и к площади, и к обеспечению инженерной инфраструктурой, и к транспортной доступности.



Насколько затянется этот процесс – тоже загадка. Недовольных пообещали выслушать, когда выберут участок и внесут соответствующие изменения в генплан города. Вообще вынести строительство пенитенциарного учреждения на суд населения хотели ещё в начале октября, но месяц уже на исходе, а точной даты так и нет.



